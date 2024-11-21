AK Parti Sözcüsü Çelik'ten mahkemenin 'İsrail' kararına ilişkin açıklama: İnsanlık adına verilmiş bir karar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant'ın tutuklanma emri çıkarmasının ardından bir açıklama yaparak, "Bu karar insanlık adına verilmiş bir karardır" dedi. Kararın ardından İsrail yetkililerinin mahkemeye 'antisemitizm' suçlamalarına ise, "Soykırımı örtbas etme çabası" cevabını verdi.

Habertürk Giriş: 21.11.2024 - 17:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:20 facebook

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