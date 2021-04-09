Çelik'ten sert tepki: İki yüzlülüğün zirvesi budur! 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine sert tepki gösterdi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 9, 2021

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." dedi.

Açıklamaların ikiyüzlülük olduğunu vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza utanmadan "diktatör" diyorlar. Sonra da "ama göçmenler konusunda Erdoğan’la işbirliği yapmalıyız" diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa’nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz’in sularından çıkarın sonra konuşun!" ifadelerini kullandı.