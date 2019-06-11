AK Parti ve CHP'den askerlik sistemi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yeni askerlik sistemini yorumluyor.

AK Partili Cahit Özkan şunları söyledi:

Neden ertelendi: Meclis'te bir süreç var. Kanun teklifi önce komisyona gelir, sonra genel kurula gelir. Partiler önerilerini sunar. Bu içtüzüğün ve Anayasa çerçevesinde süreç müsaade etmediği için bu konuda diğer partilerle prensipte uzlaşıldığı için bu haftaya ertelendi. Geniş bir mutabakatla Meclis'ten geçirmeyi planlıyoruz.

Teklife yönelik tereddütler: Bu yasa bugüne kadar Meclis'te grubu bulanan tüm partilerin kanun teklifleri değerlendirildi, TSK'nın ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Tüm bakanlıkların etki analizini yaparak tüm görüşler toparlanarak bugüne geldi. Bu kanunda CHP'nin vermiş olduğu kanun teklifleri değerlendirildi. STK'ların talepleri, silahlı kuvvetlerin talep ve beklentileri göz önüne alınarak yapıldı. Yasa yürürlüğe girdiğinde herkesin kabul ettiği bir yasa olmayabilir. Olabildiğince uzlaşı sağlanan bir yasa olarak yürürlüğe girecektir. Taraf olan tüm görüşler dile getirilerek Meclis'e geldi. Kapalı grup toplantısında da görüşler dile getirildi. Ülkemizin çıkarına en uygun şekilde uzlaşı sağlayarak yürürlüğe sokacağız.

Askerlerin terhisi: