AK Partili Yavuz'dan seçim kanunu açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik
ABONE OL

AK Partili Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim kanununa yönelik çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Meclis'e sunulacak hale getirdik. MHP ile birlikte dolayısıyla 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri noktasında bir ihtilaf hiç olmadı. İstediğimiz anda Meclis'e verecek ve inşallah yasalaşacak" dedi.

Son dakika: AK Partili Yavuz: Seçim kanunu çalışmasını Meclis'e sunulacak hale getirdik
AK Partili Yavuz'dan seçim kanunu açıklaması
0:00 / 0:00
AA

AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan '50+1' konusunda, "Bizim 50+1 ile ilgili bir çalışmamız yok. Cumhurbaşkanlığı sistemini, başkanlık sitemini konuştuğunuz anda da 50+1 ilk akla gelen temel taşlardan bir tanesidir. Elbette hakkında ayet yok, başka türlü de formüle edilebilir bu ama o gün böyle olmasının doğru olacağı noktasında karar verildi. Ondan sonraki süreçte de ben partimin hiçbir platformda 50+1'i, 'ya olmalı mıydı, olmamalıydı, değişmeli miydi' şeklinde bir tartışmada olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim; bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin biri öneri getirebilir mi, getirebilir. Şahsen ben de merak ederim. Gerçi muhalefet başkanlık sistemiyle devam etmeyi istemiyor. Bizim şu anda bunu değişelim, buna ilişkin yasal düzenleme yapalım, anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ ANDA MECLİS'E VERECEĞİZ"

AK Parti'li Yavuz, bir soru üzerine seçim kanununa ilişkin çalışmalarının olduğunu belirterek, "Uzun uzun üzerinde çalıştık, biz çalıştık, MHP çalıştı ardından birlikte çalıştık. Meclis'e sunulacak hale getirdik. MHP ile birlikte dolayısıyla 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri noktasında bir ihtilaf hiç olmadı. Çok net bir şekilde ittifak halinde olduğumuz bir değişiklik durumu hazırlanmış durumdadır. İstediğimiz anda Meclis'e verecek ve inşallah yasalaşacak. Elimizden geldiği kadar o değişiklik miktarını azaltmaya çalıştık. Fazla tutmadık çünkü 'Az olsun, çok önemli noktalara ilişkin olsun' dedik. Kaldı ki seçim kanunlarına ilişkin tamamına yönelik bir değişikliği de arzu ediyoruz, AK Parti olarak. Dünyanın hiçbir yerinde 5 tane seçim kanunu yok. Bizde 5 tane seçim kanunu var" diye konuştu.

"SEÇİM 18 HAZİRAN 2023'TE"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Ali İhsan Yavuz, teorik olarak erken seçimin mümkün olduğunu ama olması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Yavuz, seçimin zamanında olacağını belirterek, "Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür. Kanunun öngördüğü formülasyon sebebiyle seçimler 18 Haziran 2023'te olacak. Seçim kanununa ilişkin bir çalışmamız var. Hazır bir şekilde bekliyor. O da önümüzdeki süreçte partimizin öngördüğü bir takvim çerçevesinde ama 2023 Haziran'ına 1 yıl kalmadan, önceki bir süreçte Meclis'in gündemine gelecek ve kanunlaşacaktır" dedi.

AK Parti'li Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını çok iyi karşılayacağını belirterek, "Ama ben Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını öngörüyorum. Kanaatim Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının da aday olmayacağı noktasındadır. 'Millet İttifakı' içindeki partilerden birinin genel başkanının aday olmayacağı kanaatindeyim. Bunların dışındaki adaya kafa yoracakları öngörüyorum" diye konuştu.

"AK PARTİ İYİ BİR TEŞKİLATA SAHİP"

AK Parti'li Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin tüm sistemi 'AK Seçim' kurgusu üzerine kurduklarını belirterek, "Son seçimde attığımız adımların üzerine onun 2-3 katı daha yeni adımlarımız var. İstiyoruz ki zamanın ruhunu yaklaşalım. AK Parti iyi bir teşkilata sahip" dedi.

Ali İhsan Yavuz, 4 Aralık'ta 81 ilin kadın, gençlik, ana kademe seçim işleri başkanlarıyla partide bir araya geleceklerini, 25 Kasım'da ise genel merkezde görev yapmış eski seçim işleri başkalarının tamamıyla bir araya geleceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, helalleşmenin iki taraflı kelime olduğunu belirterek, "İşin bir tarafı da milletimiz oluyor. Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir" diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sokakta infaz! 16 yaşındaki katil, genci bıçaklayıp öldürdü
GÜNDEM Katili 16 yaşında! Sokakta infaz!
SON DAKİKA: Feci cinayet... 71 yaşındaki maktülün kesik başı aranıyor
GÜNDEM 71 yaşındaydı! Herkes seviyordu! Kesilen başı ...
Son dakika: PKK'lı terörist sınırda yakalandı!
GÜNDEM PKK'lı terörist sınırda yakalandı!
HAKİM KARŞISINDALAR! Son dakika: 28 Şubat davasında sanıklar yeniden yargılanıyor - Haberler
GÜNDEM 28 Şubat davasında sanıklar yeniden yargılanıyor
Çocuk Hakları Endeksi
GÜNDEM Çocuk Hakları Endeksi
SON DAKİKA: Derbi can aldı! Galatasaray Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçirdi
GÜNDEM İkinci golden sonra kalp krizi! Derbi can aldı!
Son dakika: 11 saat işkence gördü, 4 kurşunla vuruldu!
GÜNDEM 11 saat işkence gördü, 4 kurşunla vuruldu!
Kış saati uygulaması nedir? Yaz saati - Kış saati uygulaması ne zaman, neden kalktı?
GÜNDEM Kış saati uygulaması nedir?
Son dakika: Başkentte şaşkına çeviren görüntü - VİDEO HABER
GÜNDEM Başkentte şaşkına çeviren görüntü!
Son dakika: SARI KOD! Meteoroloji'den İstanbul'a flaş uyarı - Haberler
GÜNDEM Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu uyarı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.