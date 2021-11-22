AK Partili Yavuz'dan seçim kanunu açıklaması 0:00 / 0:00

AA

AK Parti genel başkan yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde aranan '50+1' konusunda, "Bizim 50+1 ile ilgili bir çalışmamız yok. Cumhurbaşkanlığı sistemini, başkanlık sitemini konuştuğunuz anda da 50+1 ilk akla gelen temel taşlardan bir tanesidir. Elbette hakkında ayet yok, başka türlü de formüle edilebilir bu ama o gün böyle olmasının doğru olacağı noktasında karar verildi. Ondan sonraki süreçte de ben partimin hiçbir platformda 50+1'i, 'ya olmalı mıydı, olmamalıydı, değişmeli miydi' şeklinde bir tartışmada olduğunu görmedim. Böyle bir çalışmamız da yok. Çok net bir şekilde ifade etmek isterim; bu tartışılamaz mı? Tartışılabilir. Bu konuya ilişkin biri öneri getirebilir mi, getirebilir. Şahsen ben de merak ederim. Gerçi muhalefet başkanlık sistemiyle devam etmeyi istemiyor. Bizim şu anda bunu değişelim, buna ilişkin yasal düzenleme yapalım, anayasa değişikliğine çalışalım şeklinde bir uğraşımız söz konusu değil" dedi.

"İSTEDİĞİMİZ ANDA MECLİS'E VERECEĞİZ"

AK Parti'li Yavuz, bir soru üzerine seçim kanununa ilişkin çalışmalarının olduğunu belirterek, "Uzun uzun üzerinde çalıştık, biz çalıştık, MHP çalıştı ardından birlikte çalıştık. Meclis'e sunulacak hale getirdik. MHP ile birlikte dolayısıyla 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri noktasında bir ihtilaf hiç olmadı. Çok net bir şekilde ittifak halinde olduğumuz bir değişiklik durumu hazırlanmış durumdadır. İstediğimiz anda Meclis'e verecek ve inşallah yasalaşacak. Elimizden geldiği kadar o değişiklik miktarını azaltmaya çalıştık. Fazla tutmadık çünkü 'Az olsun, çok önemli noktalara ilişkin olsun' dedik. Kaldı ki seçim kanunlarına ilişkin tamamına yönelik bir değişikliği de arzu ediyoruz, AK Parti olarak. Dünyanın hiçbir yerinde 5 tane seçim kanunu yok. Bizde 5 tane seçim kanunu var" diye konuştu.

"SEÇİM 18 HAZİRAN 2023'TE"

Erken seçim tartışmalarına da değinen Ali İhsan Yavuz, teorik olarak erken seçimin mümkün olduğunu ama olması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Yavuz, seçimin zamanında olacağını belirterek, "Seçimin zamanı 18 Haziran 2023'tür. Kanunun öngördüğü formülasyon sebebiyle seçimler 18 Haziran 2023'te olacak. Seçim kanununa ilişkin bir çalışmamız var. Hazır bir şekilde bekliyor. O da önümüzdeki süreçte partimizin öngördüğü bir takvim çerçevesinde ama 2023 Haziran'ına 1 yıl kalmadan, önceki bir süreçte Meclis'in gündemine gelecek ve kanunlaşacaktır" dedi.

AK Parti'li Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını çok iyi karşılayacağını belirterek, "Ama ben Kılıçdaroğlu'nun aday olamayacağını öngörüyorum. Kanaatim Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının da aday olmayacağı noktasındadır. 'Millet İttifakı' içindeki partilerden birinin genel başkanının aday olmayacağı kanaatindeyim. Bunların dışındaki adaya kafa yoracakları öngörüyorum" diye konuştu.

"AK PARTİ İYİ BİR TEŞKİLATA SAHİP"

AK Parti'li Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin tüm sistemi 'AK Seçim' kurgusu üzerine kurduklarını belirterek, "Son seçimde attığımız adımların üzerine onun 2-3 katı daha yeni adımlarımız var. İstiyoruz ki zamanın ruhunu yaklaşalım. AK Parti iyi bir teşkilata sahip" dedi.

Ali İhsan Yavuz, 4 Aralık'ta 81 ilin kadın, gençlik, ana kademe seçim işleri başkanlarıyla partide bir araya geleceklerini, 25 Kasım'da ise genel merkezde görev yapmış eski seçim işleri başkalarının tamamıyla bir araya geleceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasıyla ilgili, helalleşmenin iki taraflı kelime olduğunu belirterek, "İşin bir tarafı da milletimiz oluyor. Milletimizin CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yaşatmış olduğu tek üzüntü, seçim akşamları Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye iktidarı vermemiş olmak, seçimi kaybettirmiş olmaktır. Bunun için de milletimizin CHP'den helallik dilemesi diye bir durum söz konusu olmayacaktır. Bizim toplumda gördüğümüz 18 Haziran 2023'ten sonra milletimiz, Sayın Kılıçdaroğlu'na siyasi ömrünün sonunu getirmek suretiyle helalleşecektir" diye konuştu.