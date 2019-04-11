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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun market bölümünü soyan ve kaçarken paraların bir miktarını düşüren silahlı, maskeli ve tek tip kıyafetli 4 kişi kısa sürede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da D-750 Ankara - Bolu kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna plakasız beyaz renkli otomobille gelen 4 kişi ellerinde pompalı tüfekler ve tabancalarla market bölümüne girdi.
Üzerlerinde tek tip kırmızı renkli kapüşonlu kıyafetler ve yüzlerinde kuru kafa figürlü plastik yüz maskeleri bulunan kişiler market çalışanına "Kıpırdama, hareket etme" diyerek kasaya yöneldi.
İçlerinden biri kasada bulunan 90 lirayı alırken bu sırada kendilerine karşı çıkan market çalışanını korkutmak için elinde pompalı tüfek bulunan kişi içeride bir el ateş etti.
KAÇARKEN GASP ETTİKLERİ 90 LİRASININ 60 LİRASINI DÜŞÜRDÜ
Marketten koşarak dışarı çıkan soyguncular bu sırada gasp ettikleri paranın 60 lirasını düşürdü.
Geldikleri plakasız otomobile binerek izlerini kaybettiren soyguncular polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler şüphelilerin soygunda kullandıkları aracın kiralık olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine aracı kiralayan kişilerin peşine düşen ekipler düzenledikleri operasyonla soygunu gerçekleştiren Yunus E. N, Nurettin T. ve Oğuzhan D'yi kısa sürede yakaladı.
Operasyonda 3 pompalı tüfek ve 2 tabanca ile zanlıların soygunda giydikleri tek tip kıyafetler ve kuru kafa figürlü plastik yüz maskeleri de ele geçirildi.
Ekipler operasyon Çelebi Y'yi de bir süre sonra yakaladı.
SOYGUNU PLANLARKEN İZLEDİKLERİ İNTERNET DİZİSİNDEN ETKİLENDİLER
Zanlılar ilk ifadelerinde maddi sıkıntı ve borç nedeni ile soygunu planladıklarını ve izledikleri bir internet dizisinden etkilendiklerini itiraf etti.
Bu arada zanlılar soygunda kullandıkları kıyafetler ve maskeleri de kısa süre önce Kızılay'daki bir mağazadan aldıklarını belirtti.
AA'nın haberine göre; Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sorguları devam eden 4 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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