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        Haberler Gündem Güncel Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Son dakika haberleri

        Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

        Kışehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına daldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülenirken kaçan sürücü aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:54
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        Kırşehir'de otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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        Mustafa Ü.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı.

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        İstasyonda kısa süre panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı.

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        Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde akaryakıt istasyonu görevlisinin yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra otomobilin pompaya çarptığı görüldü.

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        Kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

        #KIRŞEHİR
        #akaryakıt istasyonu
        #trafik kazası
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