Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
Kışehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına daldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasıyla görüntülenirken kaçan sürücü aranıyor.
Kırşehir'de otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Mustafa Ü.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı.
İstasyonda kısa süre panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kimsenin olmadığı kazanın ardından otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı.
Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde akaryakıt istasyonu görevlisinin yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra otomobilin pompaya çarptığı görüldü.