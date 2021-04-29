Komşunun bisiklet husumeti cinayetle bitti 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, bisikletine çarptığı için husumetli olduğu komşusu Hasan Sağlam'ı tabancayla vurup öldüren Abdurrahman K. (62),daha sonra kendini vurdu.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanyolu Sokak'ta meydana geldi. Abdurrahman K., yaklaşık bir ay önce aracıyla bisikletine çarpan komşusu Hasan Sağlam ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Abdurrahman K., yanındaki ruhsatsız tabancayı çekip, Hasan Sağlam'a 6 el ateş etti. Abdurrahman K. ardından silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

KOMŞU HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Abdurrahman K. ve Hasan Sağlam, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Sağlam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.