İki kişiyi öldürdü! İfadesi şoke etti! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde tam bir dehşet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Levent Katıroğlu (60),aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren’in (40) içerisinde bulunduğu aracın yanına geldi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan habere göre aracından inen Levent Katıroğlu, yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı.

KATİLİ, TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent Katıroğlu, burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi.

"KORKTUĞUM İÇİN ÖLDÜRDÜM!"

Şüpheli Levent Katıroğlu sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği’nden adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorusuna cevap veren Katıroğlu, “Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım” dedi.

CENAZELER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Öte yandan av tüfeğiyle öldürülen iki arkadaşın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.