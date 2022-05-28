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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kiralık aracın kristallerini çaldılar
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İstanbul’da akılalmaz hırsızlık: Kiralık aracın egzozundan kristal parça çaldılar

Çağlayan’da sürekli olarak uygulama üzerinden bir kiralama şirketine ait otomobil kiralayan şahıs, aracın park halinde bırakmadan önce egzoz kısmındaki yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektör içindeki kristalleri çaldı. Kiralama şirketinin ihbarıyla harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, uyanık hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika: İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Kiralık aracın kristallerini çaldılar
Kristalleri çaldılar!
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İHA

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.15 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonundaki uygulama üzerinden araç kiralama işi yapan bir şirkete ait otomobillerden tuhaf bir hırsızlık gerçekleşti. Araç kiralayan hırsızlar, otomobili park halinde sürüşü bitirmeden önce aracın egzoz kısmında bulunan ve yaklaşık 20 bin liralık katalitik konvektördeki kristal parçaları çaldı. Yapılan incelemede aynı şahsın, firmadan farklı günlerde toplam 48 araç kiraladığı ve park ederek uygulamadan çıkış yaptığı sırada da 11 araçta katalitik konvektördeki kristallerin çalındığı tespit edildi.

TAMİRCİYLE ORTAK İŞ YAPIP EGZOZDAN PARÇA ÇALDILAR

Durumu fark eden şirket yetkilisi Murat İ., olayı polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Murat İ. ile görüşerek araçların GPS üzerinden kiralandığı zaman gittiği adresleri belirledi. Son kiralanan aracın Deniz S. isimli bir şahıs tarafından kiralandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, aracın bir sokak üzerindeki Mustafa T. isimli bir şahsa ait oto tamircisinde olduğunu belirledi. İş yerine gelen Kağıthane polisi Mustafa T. ile yaptığı görüşmede, aracı İbrahim S. isimli bir şahsın getirdiği daha öncede aynı şahsın araçlar getirdiğini belirledi.

EGZOZDAN ÇIKARILAN KRİSTALLER TAMİRCİDE BULUNDU

Kağıthane polisi oto tamircinin içerisinde yaptığı aramada katalitik konvektördeki kristal parçaların beyaz poşet içerisine saklanmış bir şekilde buldu. Aracı kiralayıp sanayi getiren İbrahim S. isimli şahıs, olaydan habersiz gibi aranarak tamirciye çağrıldı. Tamirciye gelen İbrahim S. ve tamirci Mustafa T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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