Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemAKILALMAZ İDDİA! Spor salonu işletmecisi neden öldürüldü? - Haberler

Spor salonu işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü

DHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, işlettiği spor salonunda silahlı saldırıya uğrayan Riyad Reşat Özkan (26),yaşamını yitirdi. Özkan'ın kan davası nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.

Muğla Fethiye

Olay, saat 09.30 sıralarında, Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 2 yıldır Riyad Reşat Özkan tarafından işletilen spor salonuna meydana geldi. Müşteri gibi salona gelen 1 kişi, belinden çıkardığı tabancasını Özkan'a doğrultup, ateşledi.

Aynı zamanda amatör olarak boks sporu ile uğraşan Özkan, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla dışarı çıkıp, otomobiline binerek kaçtı. Özkan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin tespiti için polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

KAN DAVASI İDDİASI

Aslen Erzurumlu olan Özkan'ın bekar oduğu ve kan davası nedeniyle memleketinden 2 yıl önce Fethiye gelip, yalnız yaşadığı öğrenildi.

Özkan'ın kan davası olan ailenin fertlerinden biri tarafından öldürülmüş olabileceği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı Mazlum Kobani dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi
GÜNDEMMazlum Kobani için iade talebi Dışişleri'nde
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 28.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Esenyurt'ta 'Yere tükürme' diyene ölümüne dayak, araya giren kadına yumruk
GÜNDEMÖlümüne dayak! Araya giren kadına da acımadılar
Diyarbakır'da evladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi
GÜNDEMEvladı için oturma eylemi yapan anne fenalık geçirdi
Antalya'da korkutan olay! Kaçarken görüntülemeye çalıştılar
GÜNDEMKaçarken görüntülemeye çalıştılar!
Belediye Başkanı talimat verdi, onlar içeri alınmadı!- HABERLER
GÜNDEMBelediye Başkanı talimat verdi, onlar içeri ...
Yeni Hasankeyf’e 400 aile taşındı
GÜNDEMYeni Hasankeyf’e 400 aile taşındı
10 Kasım ne zaman, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım Atatürk'ü anma günü
GÜNDEM10 Kasım hangi güne denk geliyor?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro seferlerine düzenleme
GÜNDEMCumhuriyet Bayramı dolayısıyla metro seferlerine ...
Bugün ne oldu?
GÜNDEMBugün ne oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X