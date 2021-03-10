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HaberlerGündem3. Sayfa"Ayağıma bastın!" Son dakika: Tramvay durağında bıçaklı saldırdı!
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Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' deyip, bıçakladı

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay durağında akılalmaz bir olay yaşandı. Durakta bekleyen Servet Adıyaman, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ambulansta tedavi edilen adam şikâyetçi oldu

İHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, tramvay durağında bekleyen kişi, yanlışlıkla ayağına bastığı şahıs tarafından bıçaklandı.

Akılalmaz olay, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik durağında saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, durakta bekleyen Servet Adıyaman, tramvaya binmeye çalışırken yanlışlıkla yanındaki bir kişinin ayağına bastı. Bu duruma sinirlenen şahıs, Adıyaman ile önce tartıştı.

AYAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın ardından şahıs yanındaki bıçağı çıkararak, Adıyaman'ın ayağına sapladı. Olayı gerçekleştiren şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Adıyaman'ı ambulansta ayakta tedavi etti. Adıyaman, daha sonra karakola giderek şikâyetçi oldu.

Bacağından hafif yaralanan Servet Adıyamanlı, "Akli dengesi yerinde değildi herhalde. Tramvayın dışında oldu" ifadelerini kullandı.

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