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        Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ OLAY! Vuran 15, vurulan 12 yaşında! | Son dakika haberleri

        Vuran 15, vurulan 12 yaşında!

        Aksaray'da ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Y.Ç., güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı 12 yaşındaki Derman Ali Y.'yi havalı tüfekle bacağından vurdu. Zanlı, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 08:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:20
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        Vuran 15, vurulan 12 yaşında!
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        Aksaray'da kan donduran olay, Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç. (15), okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Y.'yi (12) güvercinlerini göstermek için evine götürdü.

        HAVALI TÜFEKLE VURDU

        DHA'daki habere göre Derman Ali Y., evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu.

        ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

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        Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        "GÜVERCİNLERİMİ GÖSTERECEĞİM' DİYOR"

        Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Y.’nin annesi Filiz Y., “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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