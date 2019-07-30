Sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım mı atmalı?

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bu sabah saatlerinde, Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiindeki bir çiftlikte akılalmaz bir olay meydana geldi. Suriye uyruklu Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.'ye (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı. Arid, bu sabah, kurdukları kapana bir yılanın sıkıştığını fark etti.

SİLAHI ALDIĞI SIRADA TETİĞE DOKUNDU

DHA'daki habere göre yılanı vurmak için eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar 6.5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'e isabet etti. 2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE GÖTÜRDÜ AMA KURTARILAMADI

Ali El Arid, eşini otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali El Arid, jandarma tarafından gözaltına alındı.