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Eşini uyurken baltayla öldürdü!

Kadın cinayetinin adresi bu sefer Denizli oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şuayip Akın (42),eşi Sultan Akın'ı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son verdi. Çiftin 16 yaşındaki kızları S.A.'nın feryatları ise yürekleri parçaladı

karısını öldürdü
DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Sevindik Mahallesi'nde, Şuayip (42) ve Sultan Akın (36) çiftinin kızları S.A. (16),sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı.

GÖRDÜKLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi.

GENÇ KIZIN FERYATLARI YÜREK SIZLATTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti. Bu sırada Akın çiftinin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı.

EŞİ UYURKEN BALTAYLA KATLETTİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

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