Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibarense iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

SICAKLIK 6-12 DERECE DÜŞÜYOR Yurt genelinde sıcaklıkların, 6 ilâ 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği uyarısında bulunuldu.

BİR HAFTA ETKİLİ OLACAK Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini hissettireceği ve kar, don, buzlanma hadisesine karşı vatandaşların dikkatli olması hatırlatıldı. REKLAM

KUZEYDE, İÇ KESİMLER VE DOĞUDA KAR BEKLENİYOR Türkiye'nin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşların meteorolojinin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre ise 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek. AKOM'dan yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10-20 cm’ye ulaşabilir.

İSTANBUL’DA HAFTALIK HAVA DURUMU VE METEOROLOJİK UYARILAR İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM( haftalık hava tahmin raporuna göre, şehir hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarını sürdürse de 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

ÇARŞAMBA BAŞLIYOR PERŞEMBE ARTIYOR 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor. REKLAM

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre: 5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir. 6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir. 7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.