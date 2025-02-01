Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM