Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Bugün hava nasıl olacak? Ankara hava durumu | HABERLER | Son dakika haberleri

        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bugün Marmara ve yer yer Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde sürücülere buzlanma uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 06:36 Güncelleme: 01.02.2025 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI

        Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre bugün illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 11, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

        BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        KÜTAHYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 19, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 11, Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 13, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        KASTAMONU: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 13, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN: 10, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 3, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 12, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 4, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 14, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın!
        İstanbul'da bu saatlere dikkat! Kronik hastalar maskesiz çıkmayın! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik