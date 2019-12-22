DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray- Adana yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Yağız Kaan Duran (18) yönetimindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavşakta, Ahmet Kafalı'nın (48) kullandığı 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada metrelerce TIR'ın altında sürüklenen otomobilin motoru yerinden çıkıp şarampole savruldu.

Kazada sürücü Yağız Kaan Duran ve otomobildeki Mustafa Ata (20),Alihan Salman (18),Ramazan Furkan Ata, Burak Koç (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, Alihan Salman (18) ve Yağız Kaan Duran (18) yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Ata ve Burak Koç'un durumunun ağır olduğu bildirildi.