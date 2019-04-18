Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 15 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün polis okulu kadın öğrencilerine mahrem imamlık yaptığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aksaray merkezli 13 ilde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.