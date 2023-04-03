Aksel Bonfil, 'Deliha 2', 'Kelebeğin Rüyası', 'Kocaman Ailem' gibi filmlerin yanı sıra 'Söz', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Seviyor Sevmiyor', 'Güneşi Beklerken' gibi birçok yapımın senaryosunu kaleme aldı.



Bonfil şimdilerde ise, Levent Can, Hande Doğandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı ve senaryosunu yazdığı 'Eksik' isimli tiyatro oyununu yönetiyor.