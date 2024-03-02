Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer ile Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Yıldırım ve Özer için vatandaşlardan oy isteyen Akşener, seçmene bir bardak çayı paylaşmanın dostluğunu sürdürme çağrısı yaptı.

Akşener, "Seçim, seçmenin düğünüdür, seçmenin bayramıdır. Düşman olacak ne var? Biri gidecek, biri gelecek. Bakacaksınız, doğru hizmet etmiyorsa onu göndereceksiniz, öbürü gelecek." ifadelerini kullandı.

Emeklilere 7 bin lira bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirten Akşener, ek olarak emekli maaşlarına 11 bin lira seyyanen zam yapılmasını istedi.

"MADEM AÇTINIZ TAYİN EDECEKSİNİZ"

Öte yandan 100 bin öğretmen ataması yapılması çağrısında da bulunan Akşener, "O çocukları siz okuttunuz. O çocukları bu millet cebinden, ana baba rızkından keserek okuttu. O kadar okulu açmayacaktınız. Madem açtınız tayin edeceksiniz, tayin etmek sizin için bir zorunluluktur. Siz etmiyorsanız biz iktidara geleceğiz ve biz edeceğiz." diye konuştu.

Etimesgutta Hilmi Özerin adaylığının ilan edilmesinden sonra İYİ Partiye siyasi operasyon çekildiğini savunan Akşener, şunları aktardı:

"Ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgutmuş. Yani bu Etimesgutta neler var, neler, onu sorayım. Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin ya da gireceklerin önüne geçtik? Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara."

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