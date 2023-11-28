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        Aktivistler ve oyuncular Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başlattı

        ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:41
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        Aralarında aktivistler, siyasetçiler ve oyuncuların bulunduğu bir grup, Beyaz Saray önünde açlık grevi başlattı.

        ABD'li oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistlerle Beyaz Saray önünde başlattığı 5 günlük açlık grevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        Cynthia Nixon, Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtti.

        Gazze'de İsrail saldırılarında son 7 haftada yüzde 70'i kadın ve çocuk 15 bin kişinin öldürülmesini "eşi benzeri görülmemiş şey" olarak nitelendiren Cynthia Nixon, "Filistinlilerin öldürüldüğünü, bombalandığını ama aynı zamanda da açlığa mahkum edildiğini vurgulamak için bu açlık grevini başlattık" diye konuştu.

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        "FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI AÇLIĞA IŞIK TUTACAĞIZ"

        New York eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Ancak daimi bir ateşkese ihtiyacımız var. Tüm ailelerin bir arada yaşadığı bir dünya için mücadele veriyoruz. Bunu başarmanın yolu da bombalamalar ya da savaş değil, ateşkestir" dedi.

        Mamdani, grevde yaptığı konuşmada da ABD Başkanı Joe Biden'ı "kalıcı ateşkes" için çağrıda bulunmaya davet ederek "Burada yapacağımız 5 günlük açlık greviyle Filistinlilerin Başkan'ımızın (Biden) politikaları nedeniyle yaşadığı açlığa az da olsa bir ışık tutacağız" ifadesini kullandı.

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        'Adalah Justice Project' isimli Filistinli insan hakları savunucusu grubun Strateji ve İletişim Direktörü olan yazar ve aktivist Sumaya Awad da Biden'ın, ABD'deki çoğunluğun "Gazze'de ateşkes" konusunda sesini dinlemediğini belirtti.

        Sumaya Awad, "Burada açlık grevi yapmamızın, bu yolu izlememizin nedeni, tüm ülkede sokaklara dökülen yüz binlerce Amerikalının dinlenmediğini hissetmemiz" dedi.

        Fotoğraflar: AA

        #gazze
        #aktivist
        #oyuncu
        #beyaz saray
        #Cynthia Nixon
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