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        Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri yeniden açıldı

        Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir yürütülen yenileme çalışmaları çerçevesinde bir süredir kapalı olan Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı Gişeleri, çalışmaların tamamlanmasıyla kullanıma yeniden açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:49 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:49
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        Akyazı Gişeleri yeniden açıldı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı ayrım ve katılım kolları ile gişe sahasında üst yapı yenileme çalışması çerçevesinde 18 Kasım günü başlayan çalışmalar tamamlandı. Bakım ve onarım çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşan bölge yeniden kullanıma açıldı.

        Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise sosyal medya hesabından otoyolun Akyazı geçişinin açıldığını şu ifadelerle duyurdu: "Anadolu Otoyolu Akyazı Bağlantı Yolu'nda (otoyol gişeleri) Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı ve gişelerimiz bugün itibariyle hizmete açıldı. Bakım ve onarım çalışmaları ile yeni yüzüne kavuşan Akyazı Kavşağı ilçemize yakışır bir hale getirildi."

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        #Anadolu Otoyolu
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