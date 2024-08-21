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        Haberler Dünyadan Alain Delon'un ailesi köpeğinin uyutulması vasiyetini yerine getirmedi - magazin haberleri

        Alain Delon'un ailesi köpeğinin uyutulması vasiyetini yerine getirmedi

        Fransız oyuncu Alain Delon'un en sevdiği ve çocuğu gibi gördüğünü söylediği köpeği Loubon'un uyutularak kendisiyle birlikte gömülmesi vasiyeti, ailesi tarafından reddedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 17:32
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        Fransız ve dünya sinemasının efsanevi ismi Alain Delon'un, pazar günü hayatını kaybettiği öğrenildi. 88 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun ardından, bir röportajında, 50 köpeği için İsviçre'de mezarlık yaptırdığı ve kendisinin de oraya gömülmesini istediği sözleri gündeme geldi.

        Şimdi, Delon'un bir vasiyeti daha ortaya çıktı. Hayatı boyunca köpeklere olan sevgisini açıkça ortaya koyan ünlü oyuncu, yaklaşık 50 köpek sahibi olduğunu, ancak en sevdiğinin Loubon olduğunu söylemişti. Delon ayrıca, öldüğünde Loubon'un yanına gömülmek istediğini söyleyerek, kendisinden sonra köpeğinin uyutulup yanına gömülmesi yönündeki umutlarını da paylaşmıştı.

        Ancak ailesinin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkisi üzerine Loubon'un sağlığının korunmasına karar verildi.

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        "KÖPEK UYUTULMAYACAK"

        Hayvan hakları için çalışan Brigitte Bardot Vakfı sözcüsü haberi Daily Mail'e doğrulayarak, "Az önce oyuncunun kızı Anouchka Delon'u telefonla aradım ve bana Loubo'nun ailenin bir parçası olduğunu ve korunacağını söyledi. Köpek uyutulmayacak" dedi.

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        SAHİPLENDİRİLDİ

        Fransa'da faaliyet gösteren hayvan hakları örgütü SPA da köpeği almaya gönüllü oldu ve şu açıklamayı yaptı: Bir hayvanın yaşamı bir insanınkine göre koşullandırılmamalıdır. SPA, köpeği alıp ona bir aile bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

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        "ONU BİR ÇOCUK GİBİ SEVİYORUM"

        Delon, 1970'li yıllarda İsviçre'de satın aldığı evinde bir hayvan mezarlığı yaptırmış ve 35 hayvanı buraya gömmüştü.

        2018'de Paris Match'e konuşan oyuncu, "O benim, ömrünün sonuna gelmiş köpeğim. Onu bir çocuk gibi seviyorum. Hayatımda 50 köpeğim oldu ama bununla özel bir ilişkim var. Ben orada olmadığımda beni özlüyor" demişti.

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        "VETERİNER ONU KOLLARIMDA UYUTACAK"

        Delon, "Eğer ondan önce ölürsem veterinerden bizi birlikte götürmesini isteyeceğim. Onu kollarımda uyutacak. Mezarımda acı çekerek öleceğini bilmektense bunu yapmayı tercih ederim" ifadesini kullanmıştı.

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        Ünlü oyuncu, “Bir köpeğinkinden daha saf bir sevgi yoktur. Yaşamın ötesine geçen bir bağdır bu. Onlarla birlikte olmak istiyorum çünkü onlarla gerçek aşkı tanıdım" demişti.

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        ÖLÜM DUYURUSUNDA KÖPEĞİNİN ADI DA VERİLDİ

        Sanatçının ölümünün ardından üç çocuğu ve köpeği adına açıklama yapılmıştı. Delon'un hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğünün bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu.

        #vasiyet
        #Köpek
        #mezar
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