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        Haberler Gündem Güncel Alanya'da bozkurt heykeli tepkisi | Son dakika haberleri

        Alanya'da bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki

        Antalya'nın Alanya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri, kent girişindeki bayrak tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasının ardından alana yeni heykel yerleştirdi. İlçe merkezinde yürüyüş yapan partililer, heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:49
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        Alanya'da bozkurt heykeli tepkisi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 28 Ağustos 2023'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel Atatürk silüeti ve Atatürk'ün 1936 yılında Kahramanmaraş Kalesi'ne yaptırdığı "Bayrak Tutan Bozkurt Heykeli", dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından ilçe girişindeki tepeye yerleştirildi.

        Heykelin önceki gece yeni belediye yönetimi tarafından kaldırılmasının ardından MHP'li bir grup, gece saatlerinde alana yeni bir heykel yerleştirdi.

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        Konuya ilişkin MHP Alanya İlçe Başkanlığı'nda bugün düzenlenen toplantıya, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer ve çok sayıda partili katıldı.

        Toplantıda, heykelin yapımını gerçekleştiren dönemin Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de yer aldı.

        ATATÜRK ANITI'NA YÜRÜDÜLER

        Toplantının ardından partililer, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunduktan sonra MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel açıklama yaptı.

        "TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

        Temel, bozkurt heykelinin kaldırılmasının Türk milletinin kutsal değerlerine ve tarihine yapılan saldırı olduğunu belirterek, "Alanya Belediye Başkanı, bundan neden rahatsızlık duymaktadır. Türk milletine, bayrağımıza, Türklüğümüze ve Atatürk'ün aziz hatırasına karşı bir rahatsızlığı mı vardır? Bu soruların cevabını bir an önce kendisinden bekliyoruz. Bu konuda tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

        Açıklamanın ardından partililer, heykelin bulunduğu Alanya'nın girişindeki Ulaş mevkisine gitti. Burada açıklama yapan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer de heykelin kaldırılmasına tepki gösterdi. Dinçer, bozkurt heykelinin Türk milletinin bağımsızlık ve direniş sembolü olduğunu vurguladı.

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