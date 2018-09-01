Albacete - Cordoba maçı heyecanı

Albacete ve Cordoba, 02 Eylül 2018 Pazar günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 2 puanlı Albacete 11. sırada bulunuyor, Cordoba 1 puana sahip ve 19. sırada. Ev sahibi Albacete, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cordoba, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 740. İddaa'da Albacete kazanır 1.80, berabere biter 2.90, Cordoba kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Albacete son hafta oynanan Reus Deportiu maçında 1-1 berabere kaldı.

Cordoba, Sevilla II karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Albacete, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Albacete, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

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