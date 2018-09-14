Alcorcon - Deportivo La Coruna düellosu

Alcorcon ve Deportivo La Coruna, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Alcorcon 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Deportivo La Coruna 8 puanda ve 7. sırada. Alcorcon, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Deportivo La Coruna, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 503. İddaa'da Alcorcon kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Deportivo La Coruna kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Alcorcon son haftadaki Deportivo La Coruna müsabasında 1-2 yenildi.

Deportivo La Coruna, Alcorcon karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Alcorcon, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Deportivo La Coruna ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo La Coruna, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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