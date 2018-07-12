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İşi gereği dünyanın pek çok yerinde çekimler gerçekleştiren Alessandra Ambrosio’nun yolu bu kez İspanya’ya düştü. 37 yaşındaki model, fotoğraf çekimi için gittiği İbiza’da cesaretini konuşturdu. ‘Zeytin Toplama’ notunu düştüğü karede çırılçıplak olan iki çocuk annesi Ambrosio, elinde tuttuğu hasır sepetle vücudunu örttü.



Ünlü modelin cesur instagram paylaşımı 200 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.