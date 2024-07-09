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        Haberler Dünyadan Alessandra Ambrosio milyarder iş insanı Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde - Magazin haberleri

        Alessandra Ambrosio milyarder iş insanı Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde

        Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder Michael Smurfit'in iş insanı oğlu Alexander Smurfit ile Ibiza tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:45
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        Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio'nun sevgilisi Richard Lee'den ayrıldığı öğrenildi.

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        Ünlü süper modelin çok geçmeden Alexander Smurfit ile yeni bir aşka yelken açtığı görüldü.

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        43 yaşındaki Alessandra Ambrosio, İrlandalı milyarder iş insanı Michael Smurfit'in 39 yaşındaki oğlu Alexander Smurfit ile birlikte haftasonunda Ibiza'da güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

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        Geçen yılın eylül ayında bir kaynak, Daily Mail Gazetesi'ne Alessandra Ambrosio ve Richard Lee'nin ilişkilerine ara verdiğini söylemişti.

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        Alexander Smurfit, Monaco'da yaşayan bir iş insanı. Babası Michael Smurfit, 400 milyon dolarlık net servetiyle küresel ambalaj sektörünün önde gelen isimlerinden biri.

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        Alessandra Ambrosio'nun 2018'de boşandığı Jamie Mazur'dan 15 yaşında Anja adında bir kızı ve 11 yaşında Noah adında bir oğlu bulunuyor.

        #Alexander Smurfit
        #Alessandra Ambrosio
        #tatil
        #İbiza
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