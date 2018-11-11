Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Alev Gürzap’ın üç gün önce vefat ettiğini ve sessiz sedasız defnedildiği duyurdu.
ALEV GÜRZAP KİMDİR?
1936 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Alev Gürzap, 1946 yılında Shakespeare’in çocuk oyunu ‘Fırtına’ ile tiyatroya adım attı ve 17 yıl süreyle Lüküs Hayat’ta ‘Mısırlı Afet’ karakterine hayat verdi. 1999 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’ne İlkay Saran’la birlikte aday gösterilen Alev Gürzap, Can Gürzap’ın 1990 yılında vefat eden babası ünlü oyuncu Reşit Gürzap’la evliydi. 1974 yapımı ‘Sabıkalı’ isimli filmde Hülya Koçyiğit’le rol alan Alev Gürzap, 1998 yapımı ‘Affet Bizi Hocam’ isimli dizide ise Gülşen Bubikoğlu, Özgü Namal ve Şevket Çoruh’la birlikte rol almıştı. Çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alan Gürzap’ın, çok sayıda ödülü bulunmaktadır ve İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan emekli olmuştur.
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