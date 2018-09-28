Polis ihbarla alarma geçti

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre; Malatya'da geçtiğimiz yıl 22 Kasım günü Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi'nde, bazı evlerin kapısı kırmızı boya ile 'X' işaretiyle boyandı. Bu işaretleme ile mahalleli tedirginlik yaşarken Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

AYNI YERDEKİ İHBAR POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürerken, geçtiğimiz 17 Eylül günü saat 04.00 sıralarında, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği Cemal Gürsel Mahallesi'nde, sokakta şüpheli şahıs olduğu ihbarı üzerine Malatya polisi alarma geçti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, elinde sprey kutusu bulunan U.P.’yi duvarlara, terör örgütü 'DHKP/C lehine yazılar yazarken yakaladı. Gözaltına alınan ve aynı zamandan DHKP/C Malatya açık alan sorumlusu olduğu ileri sürülen U.P., sorgulanmak için emniyette götürüldü.

AYNI SOKAKTA OTURUYOR

U. P.’nin Malatya'da, evleri işaretlenen Alevi vatandaşlar gibi Cemal Gürsel Mahallesi’nde oturduğu belirlendi. Araştırmalarda, Uğur P.’nin Malatya'da, Alevi vatandaşların evlerinin işaretleme olayını protesto eden grubu o dönem sloganlarla yönlendirdiği de tespit edildiği ileri sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri ardında çıkarıldığı mahkemede terör örgütü DHKP/C üyesi suçundan tutuklandı. Pektaş’ın Alevi vatandaşların evlerinin işaretleme olayı ile ilgisi olup olmadığı da araştırıldığı bildirildi.

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