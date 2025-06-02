Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi: İptal nedeni açıklandı - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi

        Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde sahne alması planlanan Aleyna Tilki'nin konserinin neden iptal edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İptal nedeni açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Iğdır Üniversitesi, 3 Haziran’daki 2024 - 2025 mezuniyet programı kapsamında planlanan Aleyna Tilki'nin sahne alacağını duyurdu.

        Gazeteci Hacı Yakışıklı, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan üniversitenin mezuniyet töreninde sahneye Aleyna Tilki'nin çıkmasını eleştirdi.

        Üniversite yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada konserin iptal edildiğini duyurdu.

        Üniversite yönetimi ardından konserin iptal nedeniyle ilgili açıklama yaptı: Üniversitemiz, 2024 - 2025 Akademik Yılı Mezuniyet Programı için planlanan Aleyna Tilki konseri, o gün konser saatlerinde yaşanacağı raporlanan yoğun sağanak yağış sebebiyle iptal edilmiştir. Bununla birlikte, o gün saat 15.00'te yapılması planlanan mezuniyet programında değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aleyna Tilki
        #Iğdır Üniversitesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te kaza: 5 ölü, 2 yaralı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Musk hayal kırıklığını anlattı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Karşılık görmeyince takip bitti
        Karşılık görmeyince takip bitti
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!
        İşte Süper Kupa'da eşleşmeler!