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        Haberler Magazin Aleyna Tilki ve Serel Yereli, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktılar

        Aleyna Tilki ve Serel Yereli, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktılar

        İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli serin suyun tadını çıkardılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:31
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        Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve oyuncu Serel Yereli, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdiler.

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        Boğaz'ın serin sularına giren ikili, o anları sosyal medya hesaplarından sevenleriyle de paylaşmayı ihmal etmediler.

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        Serel Yereli; "Bizi Boğaz'ın güvenli bölgelerinde, denizanalarının zararsız olduğunu anlatarak yüzdürdükleri için kaptanımıza teşekkürler" notuyla videoyu sevenleriyle paylaştı. Daha sonra Yereli; Aleyna Tilki ile bir fotoğraf paylaşıp, "Boğaz'ın suyu buz" ifadelerini kullandı.

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        Bodrum Masalı adlı diziyle tanınan ve müzikle de uğraşan Serel Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndüğünü açıklamıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Aleyna Tilki
        #Serel Yereli
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