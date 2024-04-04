Aleyna Tilki ve Serel Yereli, kendilerini İstanbul Boğazı'nın serin sularına bıraktılar
İstanbul Boğazı'nda denize giren Aleyna Tilki ve Serel Yereli serin suyun tadını çıkardılar
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve oyuncu Serel Yereli, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda denize girdiler.
Boğaz'ın serin sularına giren ikili, o anları sosyal medya hesaplarından sevenleriyle de paylaşmayı ihmal etmediler.
Serel Yereli; "Bizi Boğaz'ın güvenli bölgelerinde, denizanalarının zararsız olduğunu anlatarak yüzdürdükleri için kaptanımıza teşekkürler" notuyla videoyu sevenleriyle paylaştı. Daha sonra Yereli; Aleyna Tilki ile bir fotoğraf paylaşıp, "Boğaz'ın suyu buz" ifadelerini kullandı.