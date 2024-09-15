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        Haberler Gündem Teyit Ali Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iddiasına açıklama

        Ali Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iddiasına açıklama

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadeti kestirmeden okudu" haberlerine ilişkin açıklama geldi. Söz konusu haberin, "yalan olduğunun" ifade edildiği açıklamada, gerekli hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 13:27 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:27
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        Ali Erbaş'ın Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iddiasına açıklama
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        Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede yer alan "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla yayınlanan haberin "yalan" olduğunu belirterek, konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

        Diyanet'ten yapılan açıklamada, Başkan Ali Erbaş'ın 6 Eylül'de Yalova'da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla Sözcü gazetesinde yayımlanan habere ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Söz konusu haberin, "yalan olduğunun" ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş'ın Yalova'da 6 Eylül'de bir cami açılışında 'Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah' cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili Sözcü gazetesi ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Sayın Başkanımızın konuşmasının orijinal videosu açıklamayla birlikte basın kuruluşlarımıza gönderilmiştir."

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        #ali erbaş
        #kelime-i şahadet
        #yalova
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