Ali Koç, dümene geçti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum'da yorgunluk attı. Teknesine giderken görüntülenen Koç, botun dümenine geçti
Giriş: 22.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:18
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sırasında bir hayli yorulan Ali Koç, Bodrum'da yorgunluk attı.
Teknesine giderken objektiflere yansıyan Ali Koç, botun dümenine geçti.
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Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ise başka bir botla babasının hemen ardından tekneye gitti.
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Ali Koç, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.
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