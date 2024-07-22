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        Haberler Magazin Ali Koç, dümene geçti - Magazin haberleri

        Ali Koç, dümene geçti

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum'da yorgunluk attı. Teknesine giderken görüntülenen Koç, botun dümenine geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:18
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları sırasında bir hayli yorulan Ali Koç, Bodrum'da yorgunluk attı.
        Teknesine giderken objektiflere yansıyan Ali Koç, botun dümenine geçti.

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        Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ise başka bir botla babasının hemen ardından tekneye gitti.

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        Ali Koç, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.

        #Ali Koç
        #BODRUM
        #bot
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