Ali Poyrazoğlu: Fıstık gibi oyuncular var

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ali Poyrazoğlu, bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖZEL TİYATRO YÖNETEN BEŞ HOLDİNG YÖNETİR"

Son dönemde tiyatroya olan ilgiyi değerlendiren Ali Poyrazoğlu; "Yıllardır üniversitelerde ders veriyorum 53 yıldır özel tiyatro yönetiyorum ve sahibiyim. Bir özel tiyatro yürüten 5 tane holdingi yönetebilir. Çok ama çok zor bir iş. Tiyatrocuların büyük bir özverisiyle bu sektör hâlâ ayakta duruyor. En güzel şey de giderek genç seyirci sayısının artması. Giderek genç insanların da yaptığı tiyatro sayısı artıyor. Sinema, tökezliyor biraz bu ara. Televizyon ve dijitaller orayı biraz sekteye uğrattı" dedi.

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"FISTIK GİBİ OYUNCULAR VAR"

Genç oyuncular hakkında da konuşan Ali Poyrazoğlu; "Fıstık gibi, harikulade oyuncular var ama hiçbirisinin adını vermem. Sonra 'Beni söylememiş' diyenler olacak. O yüzden gerek yok" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Ht magazin, AA