Aralarında; 'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', ve 'Bereketli Topraklar Üzerinde'nin de olduğu birçok sinema ve TV dizisinde kamera karşısına karakter oyuncusu olarak geçen Ali Tutal, kalp krizi geçirdi.

75 yaşındaki Ali Tutal'ın tedavisine yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede devam ediliyor.