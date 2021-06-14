Alişan Göksu: Benim için çok özeldi - Magazin haberleri

"Benim için çok özeldi" 0:00 / 0:00

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Yıllardır müzik sektöründe birçok başarılı çalışmaya imza atan İskender Paydaş, sanat hayatı boyunca ilk defa bir şarkıda sesi ile yer aldı. Alişan Göksu, geçtiğimiz akşam katıldığı bir programda "Muhteşem Bir Aşk" şarkısını canlı canlı söyleyerek büyük alkış aldı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

Performans öncesi İskender Paydaş'a teşekkürlerini dile getiren Göksu, "Muhteşem Bir Aşk' şarkımızda İskender Paydaş ile düet yaptık. İskender Paydaş, müzik kariyerinde ilk defa bu albümde bir şarkı söyledi. Benim için çok özeldi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.