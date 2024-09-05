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        Alkışların efendisi 'Yandaki Oda'

        Dünyanın en uzun alkışlanan filmleri listesine bir yenisi daha eklendi. 'The Room Next Door', Venedik Film Festivali'nde yılın alkış efendisi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:03
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        Alkışların efendisi
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        Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 1932'de 'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica' adıyla başladı.

        O tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'te düzenlenen Venedik Film Festivali, dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Uluslararası film festivallerinde hangi filmin ne kadar süre alkışlandığı büyük önem taşıyor. Zira, galalara katılanlar, alkış süreleriyle yarışma filmlerinin jürisine bir mesaj veriyor.

        Bu yılki Venedik Film Festivali'nde şu ana kadar en uzun süreli alkışı alan film, 'The Room Next Door' oldu. İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın İngilizce dilindeki ilk uzun metraj filmi, 'The Room Next Door', 17 dakika boyunca alkışlandı.

        'The Room Next Door'da başrolleri; Julianne Moore ile Tilda Swinton paylaştı.

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        Venedik Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yarışan filmlerden 'The Brutalist'; 12 dakika Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği 'Maria' ise 8 dakika boyunca alkışlanmıştı.

        'The Brutalist'

        Bilinen en uzun süreli alkış süresi, 2006'da Cannes Film Festivali'nde gerçekleşti.

        Guillermo del Toro'nun 'Pan'ın Labirenti' filmi 22 dakika alkışlandı. 2004'te Michael Moore'un 'Fahrenheit 9/11'inin 20 dakika alkışlanmasıyla ikinci sırada yer alıyor.

        'Maria'

        Üçüncü sırada ise 2012'de Jeff Nichols'ın 18 dakikalık alkışla 'Mud'u bulunuyor.

        2016'da Nicolas Winding Refn'in 'The Neon Demon'ı 17 dakikalık alkış süresiyle dördüncü sırayı 'The Room Next' ile paylaşmaya başladı.

        'Pan'ın Labirenti'

        5'inci sırayı da iki film paylaşıyor.

        Lee Daniels imzalı 'The Paperboy' 2012'de Nadine Labaki'nin 'Kefernahum'u ise 2018'de 15 dakika boyunca alkışlandı.

        'The Neon Demon'

        Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmi, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde 11 dakika alkışlanarak Türk sinemasının en uzun süre alkışlanan filmi oldu.

        Peki alkış süreleri, jüri üyelerini etkiliyor mu?

        Uzun alkış almak, ille de ödül alınacağı anlamı taşımıyor. Zira, uzun süre alkışlanan birçok film, festivallerden ödül kazanamadı.

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        #Venedik Film Festivali
        #The Room Next Door
        #maria
        #Angelina Jolie
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