"Alkışlayan jandarma" videosuna yönelik açıklama

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, "İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına" yönelik görüntülere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya platformlarında, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya ait olduğu iddia edilen bir videoda jandarma personelinin duruşma esnasında alkış yaptığına dair görüntüler paylaşılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Yapılan incelemelerde; görüntülerin gerçeği yansıtmadığı, videonun yapay zeka ve dijital yöntemler kullanılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Gerçeği yansıtmayan bu videonun hazırlanmasını ve yayılmasını sağlayan hesaplar hakkında, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulunulacaktır."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.