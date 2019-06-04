İstanbul'da gece saatlerinde Acıbadem Kavşağı'nda süratli bir şekilde seyreden taksi şoförü, seyir halindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki kişi ağır yaralandı.

Taksi şoförü, çarptığı motosikleti iki yüz metreye yakın sürükledikten sonra durabildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri durumları ağır olan iki yaralılardan birisini Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’ne götürdü.

Alkollü taksi sürücüsü gözaltına alınırken bayram namazı için camiye gittiğini iddia etti.