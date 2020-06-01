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Balıkesirlilerin de yoğun olarak oturduğu Werdohl şehrindeki yangın pazar günü sabaha karşı saat 03:45 sıralarında çıktı. Komşuların tavan arasından çıkan alevleri görmesi sonrası Werdohl ve Neuenrade itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek, alevlerin diğer binalara ve şehir kütüphanesine sıçramasını engelledi.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesirli Ahmet Bulut ve ailesine ait binada çıkan yangına itfaiye hemen müdahale etmesine rağmen, binanın çatı katında kiracı olarak oturan Metin Geyhan’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ev sahibi ailenin ve kiracı olarak oturan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşının Balıkesir- Kepsut nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi verildi. 6 kişi ise kendi çabalarıyla binadan çıkmayı başardı.

Polis tarafından kontrol altına alınan binada yangının neden ve nasıl çıktığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, araştırmanın sürdürüldüğü ifade edildi. Almanya’daki Türkleri yasa boğan yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi ve aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu, akrabalarının evlerine götürüldükleri bilgisi verildi. Almanya Balıkesirliler Derneği’nden yapılan açıklamada, ”Derneğimizin üyesi Ahmet Bulut ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletip, kiracısı olan Metin Geyhan’a Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.

ESSEN BAŞKONSOLOSU DA BİLGİ ALDI

Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de aile ile temasa geçerek bilgi aldı.Daha sonra incelemelerde bulunmak için Werdohl şehrine giden Essen Başkonsolosu Şener Cebeci; yanan binayı yerinde gördüğünü, incelemelerde bulunduğunu, Ditib Bölge başkanı ve yerel Türk dernek yetkililerinden de bilgi aldığını açıkladı.

Yanan binanın sahibi olan Bulut’u da ziyaret ettiğini belirten Başkonsolos Şener Cebeci;”Yangında maalesef bir vatandaşımız yanarak vefat etmiş diğerleri ise yara almadan kurtulmuş. Olayın niteliği hakkında polisten bilgi isteyeceğiz. Şu anda polisin yaptığı açıklamaya göre yangının nasıl çıktığı bilinmiyor. Vatandaşlarımıza taziyelerimizi iletip olayın takipçisi olacağımızı söyledik. Son derece üzücü bir vefat olayı, başımız sağ olsun, Allah rahmet etsin” dedi.

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