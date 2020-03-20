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Bavyera Eyaleti Valisi Markus Soeder Almanya'nın Bavyera eyaletinde koronavirüs salgınını azaltmak adına iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini

söyledi.

Soeder "Bu tarz kararları almak hiç kolay değil" dedi ve "Elimizdeki bilgiler ve vicdanımızın sesini dinleyerek bu kararları alıyoruz. Koronavirüs'ten sonra daha güçlü bir Bavyera için bu kararlara uymalıyız" diye ekledi.

Böylece Almanya'da ilk sokağa çıkma yasağı kararı alan eyalet Bavyera oldu.

Almanya'da şu ana kadar toplam 15 binden fazla vaka tespit edilirken, 44 kişi de hayatını kaybetmişti.