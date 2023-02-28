Aloe Vera Nasıl Yetiştirilir? Aloe Vera Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Aloe Vera Nasıl Yetiştirilir?

Aloe vera çok yıllık, etli ve dikenli yaprakları olan bir bitkidir. Anavatanı Afrika olan bu bitki sarısabır olarak da bilinir. Sukulent ailesinden olan aloe vera bir süs bitkisi olarak yaygın şekilde yetiştirilir. Aloe veranın içindeki jelimsi kıvamda olan bitkinin öz suyu doğal yağışların düşük olduğu bölgelerde bitkinin hayata tutunmasını sağlar. Soğuğa dayanıklı olan aloe vera şiddetli kar ve don olaylarına dayanamaz. Aloe vera hem tohumdan hem de fideden yetiştirilebilir. Yalnız tohumdan yetiştirmek uzun sürdüğü için genellikle fideden yetiştirilmesi ve çoğaltılması tercih edilir. Aloe vera mineral ve organik açıdan zengin humuslu aynı zamanda geçirgen toprakları sever. Aydınlık ve güneşli ortamları seven aloe vera bitkisini yetiştirmek bu püf noktalarıyla artık çok kolay.

Aloe Vera Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Aloe vera yetiştiriciliğini hem açık havada hem de evinizde ya da kış bahçenizde yapabilirsiniz. Açık havada da yetiştirilmeye uygun olan aloe vera sadece şiddetli kar ve don olaylarına dayanamaz. Aloe vera bitkisini tohumdan değil de yapraktan çoğaltma için aşağıdaki adımları dikkatlice takip etmenizi öneririm:

Öncelikle sağlıklı bir aloe vera bitkisi bulmanız gerekmektedir. Daha sonra bu bitkinin toprağa yakın olan görece büyük (ortalama 8 cm kadar) hasarsız olan yaprağını bir bıçak yardımıyla kesin.

Kesme işlemi önemlidir. Bunun için yaprağı verevine kesmelisiniz. Bu yaprağın köklenmesi için önemli bir püf noktasıdır. Unutmayın bu bilgi tüm köklendirme işlemleri için geçerlidir.

Aloe vera jelimsi bir formdadır. Bu sebeple direkt toprağa gömülmez ya da diğer çoğaltma işlemleri gibi suyun içerisinden bekletilmez. Kestiğiniz yaprağı birkaç gün ılık bir ortamda kağıt bir havlunun üzerinde bekletip kök kısmında zar oluşmasını bekleyin.

Delikli bir saksının içine kaktüs toprağı koyup yaprağın 1/3’ü toprakta kalacak şekilde ekin. Delikli bir saksınız yoksa saksının dibine çakıl taşı koyup aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

En son olarak da can suyu verin. Burada yaprağın suyla temas etmemesine özen gösterin.

Diğer yandan aloe vera bitkisi yavru denilen küçük kısımlardan da çoğaltılabilir. Aloe vera bitkisi bol güneş ışığı sevmesine rağmen suya karşı oldukça hassastır. Saksıdaki toprağın en üstündeki birkaç santimetresi kuruduğunda sulamanız yeterli olacaktır. Karanlık ve gölge yerleri sevmeyen aloe vera bitkinizi evinizin ya da balkonunuzun en çok güneş alan yerine koymanız bitkinin büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için önemlidir.

Aloe Vera Türkiye'de Yetişir Mi?

Aloe vera bitkisinin yaklaşık 400 çeşidi bulunmaktadır. Ve kök yöntemiyle çoğaltıldığından yukarıda söz ettik. Aloe vera bitkisinin ideal yetişme ortamı kışların ılık geçtiği bölgelerdir. Bu sebeple Türkiye bunun için uygun iklim özelliklerine sahiptir. Türkiye’de ise en ideal yerler Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgeleridir.

Aloe Vera Ne Kadar Sürede Yetişir?

Aloe vera bitkisi yayılarak büyüyen bir türdür. Bu sebeple bitkinin büyümesine ve yayılmasına uygun bir saksı ya da bahçedeyse uygun bir alan sağlanmalıdır. Birkaç aylık sağlıklı ve doğru bakımdan sonra aloe veranız büyümeye ve yayılmaya başlayacaktır. Diğer yandan her bitkide olduğu gibi aloe vera bitkisini seven bazı böcekler vardır. Bu böcekleri doğal yoldan uzaklaştırmak için sirkeli su kullanabilirsiniz.

Aloe Vera Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Aloe vera bir çöl bitkisi olduğundan dolayı sıcak iklimleri sever. Kumlu ve tınlı topraklarda daha iyi yetişen aloe vera bitkisi humus açısından zengin toprakları sever. Topraktaki pH seviyesi ise en az 4,5 olmalıdır.

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