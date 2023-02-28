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Anne sütü nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta anne sütü saklama yöntemleri

Anne sütü bebeğin özellikle ilk aylarında hayati bir önem taşır. Bu mucizevi besinde bebeğin ihtiyaç duyduğu her şey vardır. Anneler bazı durumlarda sütlerini sağma gereksinimi duyarlar. Bu gibi durumlarda anne sütünün nasıl saklanacağı sorusu akıllara gelmektedir. İşte püf noktalarıyla anne sütü saklama yöntemleri…

Anne Sütü Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Anne Sütü Saklama Yöntemleri
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Anne Sütü Nasıl Saklanır?

Anne sütü bebeğin sağlıklı gelişimi için elzemdir. Gün içinde bebeğini emziremeyen ya da sütü fazla olan anneler bu değerli besini sağarak saklama yolunu tercih ederler. Annelerin sütünü sağması kadar uygun koşullarda bozulmadan saklaması da oldukça önemlidir. Anne sütünün bir damlasının bile ne kadar değerli olduğunun bilincinde olarak saklanması, korunması annelerin en önemli düşüncesi ve bazen de kaygısıdır. Anne sütü steril olan kaplarda ya da öncesinde kaynatılmış cam kavanozlarda saklanabilir. Şimdi adım adım anne sütü saklama yöntemlerini inceleyelim.

Anne Sütü Buzdolabında Saklanır Mı?

Anne sütü belirli sürelere kadar buzdolabında saklanabilir. Öncelikle anne sütünü sağım işleminden itibaren adım adım yazalım.

  • İlk adım annenin sütünü temiz ve hijyenik bir ortamda sağmasıdır.
  • İkinci adım sterilize edilmiş ve kapağı iyi oturan, dış yüzeyi sert bir plastik ya da cam kaplara sağılan sütü koymaktır.
  • Ardından sütü koyduğunuz kabın üzerine mutlaka tarih belirten bir etiket yapıştırın.
  • Önemli bir püf noktası saklama kapları içindir. Bu kaplar mutlaka BPA ya da BPS içermeyen kaplar olmalıdır.
  • Diğer yandan saklama kaplarına alınmış süt 3 gün kadar buzdolabında bekletilebilir.
  • Buzdolabının ısısı 0 ila 4 derece aralığında olmalıdır.
  • Buzdolabında bekletilen süt ihtiyaç halinde benmari yöntemiyle ısıtılıp bebeğe verilebilir.

Anne Sütü Buzlukta Saklanır Mı?

Anne sütünü daha uzun sürelerde saklama yöntemlerinden biri onu buzlukta yani derin dondurucuda saklamaktır. Anne sütü buzlukta -18o dereceye kadar 3 ay kalabilir. Burada da anne sütü nasıl çözündürülür sorusu akılları kurcalamaktadır. Anne sütü direkt olarak yüksek ısıya ya da mikrodalgaya maruz bırakılamaz. Anne sütünü çözündürmek için seviye seviye bir yol izlemelisiniz. Buzluktan çıkarılan süt önce buzdolabına alınıp belli seviye çözünmeli, ardından oda sıcaklığında benmari usulüyle çözünme işlemi tamamlanmalıdır.

Anne Sütü Dışarıda Saklanır Mı?

Anne sütü kısa süreli kullanımlarda dışarıda yani oda sıcaklığında saklanabilir. 19 ila 26o derece arası olan oda sıcaklığınca yaklaşık 3 saat kadar durabilir. Bu süreçte önemli bir detay anne sütünün hava ile temasının olmamasıdır. Burada hijyenik, ağzı kapalı cam ya da kaliteli ve sağlıksal bir sorun içermeyen plastikten üretilmiş biberonlar tercih edilmelidir. Diğer yandan buz paketlerinin olduğu serin kutularda ise 24 saat anne sütü saklanabilir.

Anne Sütü Nasıl Ortamda Saklanır?

Anne sütü kullanım süresine göre farklı ortamlarda saklanabilir.

  • Oda sıcaklığında yani 19 ila 26o derece arasında 3 saat kadar saklanabilir.
  • Buzdolabında 0 ila 4o derece arasında 3 gün boyunca saklanabilir.
  • Buzlukta -18o derece ise 3 ay boyunca saklanabilir.
  • Saklama kaplarının üzerine mutlaka tarih ve saat yazılmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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