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        Haberler Magazin Soner Olgun'un ailesinde taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Soner Olgun'un ailesinde taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        16 Ekim'de vefat eden usta müzisyen Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, yaşadığı kırgınlığı takipçileri ile paylaştı. Koldaş, Olgun'un önceki evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşecan Olgun'a sert tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun 67 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının cenazesi Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

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        Usta müzisyenin zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçilerinden biri olan eski eşi Özlem Koldaş, Soner Olgun'un ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşecan Olgun'a tepki gösterdi.

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        Kızı Elif'in babası için bir taziye evi açtığını belirten Özlem Koldaş, Soner Olgun'un büyük kızı Ayşecan Olgun'a da haber verdiğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyledi.

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        Özklem Koldaş, yaşananları şu sözlerle anlattı: Bazen insan öyle şeyler yaşıyor ki, ne aklı ne de kalbi kabul edebiliyor... 25 yıldır hayatımızda olmayan insanların, en acılı günümüzde bile bizi böylesine incitebileceğini düşünmezdim. Kızımın babası için bir taziye evi açtım. Herkese haber verdim. Büyük kızına da söyledim. Bana “Gerek yok” dedi.

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        Meğer kendisi bizden habersiz ayrı bir taziye düzenlemiş. Beni davet etmeyebilirdi. Buna kırılmazdım. Ama onun bir kız kardeşi var. Elif var. Aynı babanın evladı olan Elif. Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum. Ben kimseyi dışlamadım. Kimseyi ayırmadım. Acımızın ortak olduğunu düşündüm. Ama belli ki herkes aynı vicdanla hareket etmiyormuş. Benim kırgınlığım kendim için değil, kızım için. Ve bazı kırgınlıklar vardır ki insanın içinde bir daha asla kapanmaz.

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        Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. Ben inançlı bir insanım. Kimsenin hakkını kimsede kalmayacağına inanıyorum. Herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Ve inanıyorum ki bir gün, herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek.

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        Koldaş'ın açıklamalarına Soner Olgun'un büyük kızı Ayşecan Olgun'dan henüz yanıt gelmedi.

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        #Soner Olgun
        #taziye
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