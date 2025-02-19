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        Haberler Magazin Alper Kul: Çocukların hayallerini kırmayın

        Alper Kul: Çocukların hayallerini kırmayın

        'Kadife Tavşan' adlı tiyatro oyununun basın toplantısı gerçekleştirildi. Alper Kul, Aslı Tandoğan ve Yosi Mizrahi, samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:12
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        "Çocukların hayallerini kırmayın"
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        BKM, dünyanın en çok okunan ve sevilen çocuk kitaplarından biri olan Margery Williams’ın klasik eseri 'Kadife Tavşan’ı, tiyatro sahnesine taşıyor. Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen Kadife Tavşan, hayal gücünün kapılarını çocuklar için aralıyor.

        Aslı Tandoğan’ın Kadife Tavşan’ı, Yosi Mizrahi’nin Fırtına’yı canlandırdığı ve Mehmet Aybars Kaya ile Uzay Karaca’nın Ali karakterine hayat verdiği bu masalsı eser, çocuklar ve aileleri birlikte eğlendirirken hayat boyu hatırlanacak değerler kazandırmayı hedefliyor.

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 'Kadife Tavşan' adlı tiyatro oyununun basın toplantısı gerçekleşti. Alper Kul, Aslı Tandoğan ve Yosi Mizrahi, oyunun kadrosundan bahsedip; "23 Şubat'ta başlıyoruz. Biz bu işi çıkarırken 'Nasıl olacak?' diye düşünürken öyle güzel bir iş çıkardık ki... Çok güzel ve çok naif bir hikâyesi var. Güzel bir çocuk oyunu çıkarttık sizlere" ifadelerini kullandı.

        Yosi Mızrahi, Aslı Tandoğan ve Alper Kul
        Yosi Mızrahi, Aslı Tandoğan ve Alper Kul

        Alper Kul; "Benim çocuklarım 6 ve 11 yaşındalar. Aslı'nın da 6 ve 10 yaşında. Bizler de veliyiz aslında. Düzgün çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun özelinde de daha uzak bir yere gitmedik oyunda da. Veli olarak da bizi mutlu edecek bir oyun" diye konuştu.

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        "BAMBAŞKA BİR DÜNYAYA DOĞDULAR"

        Aslı Tandoğan, yeni nesil çocuklara söylenen; "Büyümüşte küçülmüş" cümlesi için ise "Artık büyümüş de küçülmüş değil. Bizim çocukluğumuz gibi de değiller. Farklı bir jenerasyonun çocukları onlar. Bambaşka bir dünyaya doğdular. Vicdan, sevgi ve bilgi olarak en iyisi olmalılar. Bunlar olmazsa olmazlar çünkü" dedi.

        "ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ KIRMAYIN"

        Çocukluğuna dair bir anıdan bahseden Alper Kul; "Benim çocuğumda pilli ve hareketli oyuncaklar vardı. Bende yoktu ama... Bir tane eşeğim vardı benim ben yıllarca ona sarılarak uyudum. Her çocuğun kendini iyi hissettiği bir oyuncağı vardır. Bir gün okulda bize 'Oyuncaklarınızı getirin' dediler, ilkokulda. Gururla götürmüştüm ve herkesin oyuncakları vardı bir sürü. Robotu olan bile vardı. Benim bir tane sadece eşeğim vardı utandım bende sakladım. Öğretmen 'Niye getirmedin?' deyince çıkardım. 'Niye düzgün oyuncak getirmiyorsun?' deyince ben çok üzülmüştüm. Çocukların hayallerini kırmayın o yüzden. Bütün hayatlarını o psikolojiler üzerine yetiştirip yerleştiriyorlar. Bakın bana yer etmiş unutmamışım bunu" diyerek güldü.

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        #Kadife Tavşan
        #alper kul
        #Aslı Tandoğan
        #Yosi Mızrahi
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