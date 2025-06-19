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        Haberler Magazin Alperen Duymaz'dan oğluyla ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Alperen Duymaz'dan oğluyla ilk paylaşım

        Alperen Duymaz, ekim ayında baba olmuştu. Ünlü oyuncu, oğlu Gün'ün yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 20:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:28
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        Oğluyla ilk paylaşım
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        2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile hayatını birleştiren Alperen Duymaz, geçtiğimiz ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Oğullarına 'Gün' adını veren çift, mutluluklarını sevenleriyle paylaşmayı sürdürüyor.

        Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından oğluyla ilk kez fotoğrafını paylaştı. Minik Gün’ün yüzünü takipçilerine gösteren Duymaz, paylaşımına kalp emojisi ekleyerek duygularını dile getirdi. Meslektaşları ve takipçileri de bu paylaşıma aynı şekilde karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Alperen Duymaz
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