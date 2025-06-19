Alperen Duymaz'dan oğluyla ilk paylaşım
Alperen Duymaz, ekim ayında baba olmuştu. Ünlü oyuncu, oğlu Gün'ün yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı
2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile hayatını birleştiren Alperen Duymaz, geçtiğimiz ekim ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Oğullarına 'Gün' adını veren çift, mutluluklarını sevenleriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından oğluyla ilk kez fotoğrafını paylaştı. Minik Gün’ün yüzünü takipçilerine gösteren Duymaz, paylaşımına kalp emojisi ekleyerek duygularını dile getirdi. Meslektaşları ve takipçileri de bu paylaşıma aynı şekilde karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram