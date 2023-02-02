Altan Gördüm: Boşandık ama yol arkadaşlığımız devam ediyor

"BOŞANDIK AMA YOL ARKADAŞLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR"

1991 - 2013 arasında meslektaşı Vahide Perçin ile evlilik yaşayan ve bu beraberliğinden Alize Gördüm adında bir kızı bulunan oyuncu, "Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Ayrılırken de 'o da bize yakışan şekilde olsun' dedik. Kızımız var. Yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok iyi bir dostluğumuz var. Bana bir şey olsa önce o koşar" dedi.