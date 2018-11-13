Çarpık ve kaçak yapılaşma özellikle İstanbul'un en önemli şehirleşme sorunlarından. Öyle ki şehir plancıları ve inşaat mühendislerine göre İstanbul'da kaçak, yani imar mevzu​atında belirlenen sınırların dışında yapılan yapıların sayısı ruhsatlı binaların sayısını neredeyse geçti. ​

İmar mevzuatına aykırı yapılar kat sınırı aşılarak yapılan yapıları ifade ediyor. Bu ihlal de genellikle dikey mimarilerde, yani yüksek katlı binalarda yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde dikey yapılaşma sorununa dikkat çekip "Yatay mimari" demişti.



Kaçak katlı yapılaşmalar şehrin bir çok ilçesinde hatta şehrin göbeği​ olarak ifade edilen lokasyonlarda hız kesmeden devam ediyor. İmar sınırlarının aşılmasıyla yapılan imara ve ruhsata aykırı binalar, İstanbul'da daha çok Beşiktaş,​ Şişli, Okmeydanı, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler gibi ilçelerde yoğunlaşıyor.​

CADDENİN EN YÜKSEĞİ

İmar mevzuatının en çok suistimal edildiği büyükşehirlerden biri olan İstanbul'daki kaçak yapı sorunu, daha çok binaya yasadaki kat sayısından fazla kat çıkılması şeklinde gerçekleşiyor. İşte Beşiktaş'ın en işlek caddelerinden Süleyman Seba Caddesi'ndeki inşaat halindeki bu bina da bunun örneklerinden. İnşaatın sahibi Melih Turan'a ait Emta Entegre Mühendislik A.Ş. Habertürk'ün 22 gün önce gündeme ​getirdiği bina, giriş katı dükkan, üzerindeki diğer katlar konut olarak planlanmış.

ASMA KATLA BİR KAT DAHA

Beşiktaş Belediyesi'nin dükkanla birlikte 7 kat imar izni verdiği inşaatın kat sayısı​ gün geçtikçe artıyor. Binanın önce girişindeki dükkan katı asma kata dönüştürüldü. Girişteki dükkan, asma katla iki kat haline gelmiş oldu.



BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ '6 KAT' DEMİŞTİ AMA...

Beşiktaş Belediyesi de Habertürk'ün haberi sonrasında '6 kat yüksekliğinde yapılanma hakkı olan yer ticaret+konut alanında kalmaktadır, kat yükseklikleri 20.11.2015 tarihli Plan Notu Değişikliği ile kat adetleri değiştirilmeden kat yüksekliklerinin 4 metreyi aşmaması koşulu ile kat yüksekliği 18.50 metre yükseklik verilen alanlarda 21.50 metre olarak uygulanabilmektedir. İnşaat, ruhsat ve eklerine uygun olarak devam etmektedir" açıklamasını yapmıştı. Yani sahibi, binanın yüksekliğini 21.50 metreye çıkartmıştı. Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen'e göre bina sahibi yasada verilen imar haklarını binanın çevresel uyumunu gözetmeden sonuna kadar kullanmıştı. Bina sahibi bununla da yetinmedi binanın yüksekliğini daha da arttırdı.

ŞİMDİ 8'İNCİ KAT ÇIKILDI

Vişnezade Mahallesi'nde bulunan söz konusu bina, 22 gün sonra daha da yükseldi. Binanın sahibi giriş katı ikiye bölerek bir kat daha kazanmakla yetinmedi. Şimdi de çatıya kaçak kat yapmaya başladı. Yaklaşık bir ay içerisinde binanın kat sayısı​ 8'e ulaştı. Bu haliyle bina, Süleyman Seba Caddesi'nde diğer binalara göre en yüksek yeni binalardan biri oldu.

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