Altın Güvercin uçmaya başladı

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Altın Güvercin Beste Yarışması, kendisi de daha önce yarışmada finalist olan ve ikinciliği alan Ferhat Göçer konseri ile başladı. Konser sırasında Göçer 2000'de başına gelen şu anısına da yer verdi; "Askerdeyim. Şarkımız Altın Güvercin yarışmasında finale kaldık. 15 gün askerliği uzatma sözüyle geldim. Ben ikinci, Işın Karaca birinci oldu" dedi ve ekledi "Yarışmanın ertesi zamanlarında bir kız var, albüme şarkısını al dediler. Şarkı ise Sıla'dan Vur Kadehi. Şarkıyı dinledim. Şarkının hikâyesini dinleyince o kadar çok etkilendim ki, işte 'Vur Kadehi' şarkısının yolculuğu böyle başladı."

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin pop müzik alanında ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'in müzik sektörü için önemine dikkat çekerek, şunları söyledi; "Hedefimiz kentimiz Kuşadası'nı yeniden turizmin amiral gemisi haline getirirken kültür ve sanatın da amiral gemisi haline getirmektir. Düzenleyecek olduğumuz nitelikli ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bunu başarma yolunda adım adım ilerleyeceğiz. Ekim ayı içerisinde 1. Neopolis Taş Heykel Sempozyumu'nu düzenleyeceğiz. Eğer pandemi sürecini yaşamasaydık Sokak Müzisyenleri Şenliği ile kentimize büyük bir renk ve canlılık katacaktık. Önümüzdeki günlerde yeni ve güzel sürprizler ile yeniden buluşacağız."

Basın toplantısının ardından İbramaki Sanat Galerisi'nde 'Dünden Bugüne Altın Güvercin' adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın düzenlendiği yıllara ilişkin fotoğraf karelerinin yer aldığı sergi bir hafta süreyle gezilebilecek.